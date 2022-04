Jason Alden/Bloomberg Netflix decidiu abandonar a Rússia como boicote à invasão à Ucrânia

A Netflix pode registrar perda de cerca de 1 milhão de assinantes, em consequência da guerra da Ucrânia, cujo conflito teve início em março. As projeções são de analistas do mercado financeiro consultados pela agência Reuters.

A retração da gigante do streaming acontece após decisão de abandonar a Rússia e encerrar atividades no país, que declarou guerra ao vizinho e contrariou a opinião pública mundial. Desde então, uma série de empresas, entre elas a Netflix e a Apple, anunciou boicotes ao país russo, manifestando instatisfação com o conflito.

Os números da Netflix devem ser apresentados na terça-feira 19, quando a companhia revela o balanço financeiro referente ao primeiro trimestre deste ano.

Segundo projeções do mercado, os três primeiros meses de 2022 devem apresentar a maior desaceleração do crescimento da Netflix, que subiu preços em países estratégicos (como Estados Unidos e Canadá) e, ao mesmo tempo, baixou valores em países emergentes — essa estratégia, diz a companhia, é para financiar novas séries e filmes, ao mesmo tempo em que ganha fatia de mercado.

Ao todo, espera-se que a companhia registre 2,6 milhões de novos assinantes.