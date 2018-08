REUTERS/Mike Blake O Brasil é um dos países em que o Netflix está testando mudar a forma de pagamento em aparelhos da Apple

Para quem usa iPhone ou iPads, a forma de pagar o Netflix pelo aparelho pode mudar em breve. De acordo com uma reportagem do site TechCrunch publicada nesta terça-feira, 21, o Netflix está testando acertar as contas da assinatura diretamente pela sua plataforma na web, para escapar do iTunes – já que, por lá, a fabricante de iPhone Apple estabelece algumas regras.

Os planos do Netflix, segundo o TechCrunch, são estratégicos: a fabricante do iPhone cobra 30% da assinatura para hospedar o aplicativo em seu dispositivo no primeiro ano de uso e 15% nos anos seguintes.

Em breve os assinantes de 33 países ao redor do mundo não poderão mais pagar o Netflix por meio do iTunes, diz a reportagem. Os usuários serão redirecionados para a versão do Netflix na web do celular, e o pagamento da assinatura será feito diretamente pelo serviço de streaming. A Netflix deu início aos testes em junho deste ano – o Brasil é um dos países em que os testes estão acontecendo – e essa mudança está prevista para o dia 30 de setembro.

Segundo a assessoria do Netflix, o que está sendo feito são apenas testes. "Estamos constantemente inovando e testando novas abordagens de assinatura em plataformas diferentes para entender as preferências de nossos membros. Com base no que aprendemos, trabalhamos para melhorar a experiência de todos os membros com a Netflix”, afirmou a empresa, em nota.