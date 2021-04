Divulgação/Netflix Botão para escolher títulos aleatoriamente vem sido testado desde o ano passado

Não sabe o que assistir? A Netflix quer facilitar para você. A plataforma de streaming de filmes e séries lançou na quarta-feira 28 o botão "aleatório" para que o usuário não perca minutos preciosos decidindo o que assistir.

O botão Título Aleatório estará disponível abaixo do nome do perfil do usuário, na décima fileira horizontal de títulos da página inicial e no menu principal de navegação.

O botão "aleatório" já havia sido anunciado em agosto do ano passado, quando a Netflix iniciou os testes com algumas contas de usuários pelo mundo.

Com o botão, um dos grandes problemas da Netflix pode ser resolvido: a curadoria de conteúdo, já que a plataforma possui centenas de títulos dos mais variados gêneros e diversas pessoas encontram dificuldades para decidir o que assistir. Nas redes sociais, a própria plataforma brincou com isso: