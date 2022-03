REUTERS/Gonzalo Fuentes Netflix vai lançar mais três games para celular este ano

Nesta quarta-feira, 23, a Netflix anunciou o lançamento de três novos jogos para celulares como continuidade de sua estratégia de entrar no mundo dos games, iniciada em 2021. Como tem acontecido na empresa, os títulos estão disponíveis tanto para iPhone quanto para Android.

Dois dos games serão lançados amanhã, 24. Batizado de This Is A True Story e do tipo RPG (gênero em que jogadores interpretam diferentes personagens), a história traz uma jovem da África Subsaariana lutando para conseguir água para sua família. O outro é Shatter Remastered, continuação do título lançado para PlayStation 3 em 2009.

Sem lançamento anunciado, o terceiro game é Into the Dead 2: Unleashed, primeiro jogo de tiro em primeira pessoa (FPS, na sigla em inglês) da empresa. Como outros jogos desse gênero, que vai de clássicos como Doom a franquias como Call of Duty, a história consiste em sobreviver a hordas de ataques de zumbis.

Anteriormente, a Netflix já havia adicionado jogos baseados na série Stranger Things e em League of Legends, parceria com o estúdio americano Riot Games.

Os investimentos da Netflix no mundo dos games começaram no ano passado, quando contratou Mike Verdu para ser o vice-presidente de desenvolvimento de jogos da empresa, após sua saída do Facebook, onde desenvolvia jogos de realidade virtual.

Após a chegada do executivo, veio a compra do estúdio de games Night School. O estúdio ficou conhecido em 2016 por um jogo de aventura sobrenatural chamado Oxenfree, indicado para o prêmio de “Excelência em Arte Visual” pela Independent Games Festival Awards 2016, premiação de jogos independentes.