A Netflix lançou hoje, 7, no Brasil, um novo sistema de pagamentos. Atendendo aos pedidos de inúmeros usuários, o novo cartão pré-pago do plataforma de streaming começou a ser vendido em lojas convencionais e permitirá que clientes sem cartão de débito e crédito possam ter acesso ao serviço.

O funcionamento é muito simples: a pessoa compra o cartão em lojas físicas e, em seguida, faz o cadastro de um número em uma área específica. A partir daí, ela terá acesso ao Netflix de acordo com o que foi pago. Segundo a empresa, pessoas que já possuem cadastro podem comprar o cartão-presente e debitar os créditos na conta pessoal. Assim, não haverá cobrança no cartão no mês seguinte.

Atualmente, o cartão-presente pode ser encontrado apenas nas lojas físicas da rede de livrarias Saraiva. O serviço de streaming, entretanto, pretende levar a venda para outras lojas, já o alcance das livrarias é limitado. O objetivo final, de acordo com eles, é aumentar o alcance do Netflix para pessoas que não podiam realizar a assinatura com o cartão.

Recentemente, a Netflix testou o sistema de pagamento por boleto bancário em alguns lugares do mundo. A iniciativa, entretanto, não obteve êxito. Em seguida, foi testado o cartão, que já é vendido em vários lugares do mundo, como EUA, Canadá, Austrália, México, Japão, Nova Zelândia e alguns lugares da Europa.

Ainda não há uma data de expansão das vendas do cartão.