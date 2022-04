Jason Alden/Bloomberg Após registrar perda de assinantes, Netflix planeja novas opções de assinatura para usuários

A Netflix deve ampliar as opções de planos de assinatura para usuários nos próximos meses, afirmou o presidente da da gigante do streaming, Reed Hastings, em conferência com investidores nesta terça-feira, 19. Segundo o executivo, os modelos devem ser de menor custo e baseados em anúncios pagos, em formato similar ao que fazem canais de televisão tradicionais.

“Aqueles que acompanham a Netflix sabem que sou contra a complexidade da publicidade e um grande fã da simplicidade das assinaturas”, declarou Hastings, também fundador da gigante junto com Ted Sarandos. “Mas sou mais fã ainda de escolha do consumidor. Faz muito sentido permitir aos clientes que eles escolham um modelo mais barato, se eles são tolerantes a anúncios.”

Segundo a companhia, os planos devem ser apresentados ao mercado em um ou dois anos, representando uma “animadora oportunidade para nós”. A Netflix garante que será a responsável por publicar os anúncios, e não usar serviços de terceiros, que podem comprometer a privacidade dos usuários.

A fala acontece após a Netflix registrar perda inédita de 200 mil assinantes — a companhia não registrava retração de usuários desde 2011, quando ainda permitia a locação de DVDs nos Estados Unidos. Depois da apresentação do balanço financeiro nesta terça, as ações da empresa desabavam a mais de 20% no pós-mercado.

A queda em assinantes aconteceu após boicote da empresa à Rússia, onde possuía 700 mil usuários, pela invasão à Ucrânia. Além disso, a Netflix afirma que o compartilhamento de senhas entre pessoas de diferentes lares familiares afeta o futuro da companhia, junto com o crescimento de serviços rivais, como Disney+, HBO Max e Amazon Prime.