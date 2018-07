Reuters

O ator Kevin Spacey protagoniza a série House of Cards, produzida pelo Netflix O ator Kevin Spacey protagoniza a série House of Cards, produzida pelo Netflix

O serviço de streaming de vídeo Netflix focará no desenvolvimento de conteúdo próprio no ano que vem. A intenção é elevar o número de produções originais de 16 para 31, de acordo com o diretor de conteúdo Ted Sarandos.

Leia também:

Plano de expansão global da Netflix esbarra em concorrência local e idioma

Netflix lança sistema de pagamento pré-pago no Brasil

A companhia tem dez longas metragens, 30 séries infantis, cerca de uma dúzia de documentários, dez especiais de comédia stand-up e duas séries de documentários em vários estágios de produção, disse Sarandos nesta segunda-feira, 7, durante a Conferência UBS Global Media and Communications em Nova York.

“É uma programação que as pessoas querem assistir”, disse o diretor da empresa, observando que os programas da Netflix receberam nomeações para premiações como Emmy, Oscar e Globo de Ouro no ano passado.

A empresa, conhecida por produções originais como Orange is the New Black e House of Cards, também está deixando de assinar contratos com estúdios de cinema dos Estados Unidos, com exceção da Walt Disney.

/REUTERS