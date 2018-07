DIVULGAÇÃO

A Netflix pode superar a audiência de grandes redes de televisão nos Estados Unidos até o final do próximo ano, de acordo com um analista da FBR Capital Markets. Ele indica que a empresa de streaming vem ampliando sua audiência a uma taxa de 40% ao ano e, somente no primeiro trimestre de 2015, seus assinantes consumiram mais de 10 bilhões de horas em vídeo.

Se a Netflix fosse avaliada pela Nielsen, empresa que faz pesquisas de público e audiência nos EUA, já estaria no mesmo patamar das redes de televisão ABC e NBC, podendo ultrapassar a CBS e a Fox no próximo ano. Atualmente, a Netflix possui mais de 62 milhões de assinaturas em todo o mundo.

Uma pesquisa realizada pela FBR e ClearVoice Research em abril indicou que a empresa pode ganhar 174 milhões de assinantes até 2020 e que 57% dos entrevistados prefere pagar pelo serviço de streaming do que por canais de televisão. Barton Crockett, analista da FBR, em entrevista ao The Street, disse que o preço pode ser determinante na escolha do consumidor. Enquanto a assinatura da televisão custa em média US$ 80 por mês, o Netflix sai por US$ 8 mensais.