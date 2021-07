Dado Ruvic/Reuters - 19/3/2020 Referência mundial no streaming de filmes e séries de TV, Netflix pensa em entrar no mercado de games

Depois de ser o primeiro nome em filmes e séries de televisão, a Netflix deve entrar no mercado de videogames em 2022, informa a Bloomberg nesta quarta-feira, 14. A gigante do streaming contratou recentemente um executivo importante no segmento, o que sinaliza a pressa da empresa para entrar no setor.

De acordo com a Bloomberg, Mike Verdu assumirá o cargo de vice-presidente de desenvolvimento de games na Netflix, depois de deixar o Facebook, onde trabalhava com desenvolvedores para criar jogos para o dispositivo de realidade virtual da empresa, o Oculus. Ainda, Verdu trabalhou no estúdio Eletronic Arts, conhecido por títulos como FIFA e The Sims.

A Netflix não pretende cobrar mais pelo conteúdo de games, diz a agência. Mais cargos na área de games devem ser abertos ainda neste ano para lançar o produto em até 12 meses.

O movimento acontece depois que marcas do setor de videogames lançaram produtos que são as "Netflix dos games", como o Xbox Game Pass, que reúne diversos títulos de diferentes desenvolvedores sob uma assinatura mensal.

Além disso, começam a se popularizar serviços de jogos em nuvem, em que o usuário não precisa "baixar" o conteúdo e armazená-lo no console. Nesse modelo, em que o Stadia (do Google) e o Luna (da Amazon) são mais conhecidos, o jogador pode fazer streaming do jogo conforme avança na campanha — igual a filmes e séries. No Brasil, o cloud gaming.

Não está claro se a Netflix pretende lançar títulos inéditos e exclusivos, como faz a Apple com o Apple Arcade, ou seguirá o modelo de negócio que repete com filmes e séries de televisão — nesse caso, a empresa faria parcerias com estúdios para trazer esses jogos na plataforma. Tampouco está claro como será a jogatina, se por controle que se conecta à televisão ou por dispositivos de realidade virtual.