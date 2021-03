Dado Ruvic/Reuters A Netflix anunciou em janeiro que atingiu 200 milhões de assinantes no mundo

A festinha de quem compartilha senha da Netflix pode estar perto do fim. Nesta semana, o serviço de streaming começou a testar restrições para a prática: a empresa está exibindo avisos a alguns usuários, dizendo que é necessário ser proprietário de sua própria conta para continuar assistindo aos conteúdos da plataforma. A informação é do site The Streamable.

Até então, a Netflix não adotava medidas para restringir o compartilhamento de senhas, a não ser definir limites para streaming simultâneo. Agora, este novo aviso vai direto ao ponto: “Se você não mora com o proprietário desta conta, precisa de sua própria conta para continuar assistindo”, diz a mensagem. A empresa também está pedindo verificação da conta por código via e-mail ou mensagem de texto.

Neste primeiro momento, porém, o teste não está banindo totalmente os usuários da plataforma: o aviso apenas impõe uma resistência à prática. Um porta-voz da Netflix disse ao The Streamable que o teste “foi desenvolvido para ajudar a garantir que as pessoas que usam contas da Netflix estejam mesmo autorizadas a usá-las”. Ainda não se sabe se os usuários precisam estar no mesmo endereço IP para serem considerados da mesma casa.

A Netflix anunciou em janeiro que atingiu 200 milhões de assinantes no mundo. De acordo com a empresa de pesquisa Magid, cerca de 33% de todos os usuários do serviço compartilham suas senhas com pelo menos uma outra pessoa.