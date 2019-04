Lionel Bonaventure No mês passado, a Apple anunciou um rival para o Netflix, o serviço de streaming Apple TV+

A Netflix removeu o suporte ao AirPlay, recurso da Apple que permitia que dispositivos como iPhone e iPad espelhassem o conteúdo da plataforma de streaming na televisão. A informação é do site The Verge. Apesar da mudança, o aplicativo da companhia para a Apple TV e outras smart TVs continua funcionando.

A empresa retirou o suporte na semana passada e alegou que o motivo foi “limitação técnica”. A Netflix disse em comunicado ao The Verge que o problema é consequência da expansão do AirPlay: a Apple anunciou em janeiro que fabricantes de terceiros, como a Samsung, passaram a ter suporte para o recurso.

Segundo a Netflix, após essa mudança, a plataforma de streaming de vídeo não consegue mais identificar se a televisão que receberá a imagem é uma Apple TV ou não – com essa limitação, diz a empresa, não há como garantir a qualidade da experiência. Essa foi a única justificativa apresentada para a remoção do suporte ao AirPlay.

A rivalidade entre a Neflix e a Apple aumentou no mês passado depois que a fabricante do iPhone anunciou o seu novo serviço de streaming Apple TV+. No evento de lançamento da plataforma, nomes como Steven Spielberg, Jennifer Aniston, Reese Witherspoon e Oprah Winfrey apresentaram produções audiovisuais que estão realizando para o TV+. Com o Apple TV+, a Apple pretende reunir diferentes serviços em um único local, embora o pagamento continue separado – plataformas como a HBO estão presentes no serviço. A Netflix, entretanto, não se integrou à plataforma e preferiu continuar como uma competidora.