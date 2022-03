Krisztian Bocsi/Bloomberg Além de filmes e séries de televisão original, a Netflix também começou a atuar em games originais

A Netflix afirmou nesta terça-feira, 8, que a empresa não tem planos atuais de oferecer uma opção de streaming que inclua publicidade, mas se recusou a descartá-la no futuro. A fala foi uma resposta ao movimento do concorrente Disney+, que lançou a criação de uma assinatura mais barata, com “comerciais” na programação.

"Nunca diga nunca", disse o chefe financeiro Spencer Neumann quando perguntado se a empresa mudaria sua posição e oferecer o mesmo tipo de serviço que a rival. "Não é algo em nosso plano no momento".

Alguns analistas de Wall Street pediram à Netflix que desenvolva um nível de custo mais baixo com publicidade para aumentar a receita. O ritmo de novos assinantes da empresa diminuiu nos últimos trimestres, e as ações da Netflix caíram quase 43% este ano. Aqui no Brasil, o plano mais barato, com direito a uma tela de acesso, custa R$ 26.

A Disney anunciou na última sexta-feira, 4, que vai oferecer uma opção de streaming suportada por anúncios para o Disney+, juntando-se à WarnerMedia, Comcast Corp e outras empresas pertencentes à AT&T, que tentam atrair clientes dispostos a assistir a comerciais para evitar o pagamento de uma taxa mensal mais alta.

“Não é como se tivéssemos religião contra a publicidade", afirmou Neumann na Morgan Stanley Technology, Media & Telecom Conference. Mas o executivo também revelou que a empresa estava focada em construir seus negócios atuais para clientes que querem assistir a filmes e programas de TV sem comerciais.

"Achamos que temos um ótimo modelo, um negócio de assinaturas que escala globalmente muito bem", disse Neumann. "É difícil para nós ignorar que outros estão fazendo isso, mas por enquanto não faz sentido para nós", acrescentou.

Neumann também disse que a Netflix encarou 2021 como um "ano de aprendizado" para seu empreendimento em jogos para celulares. A empresa já ofereceu 14 jogos para assinantes até o momento.

"Isso é algo que espero que seja uma grande parte de nossos negócios em uma década, porque não acontecerá nos próximos 12 meses”, disse o chefe financeiro.