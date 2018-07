AP Photo/Elise Amendola Serviço de streaming deve alcançar 100 milhões de assinantes no próximo trimestre

A Netflix superou as expectativas do mercado nesta segunda-feira, 17, ao anunciar que chegou à marca de 99 milhões de assinantes em todo o mundo. O anúncio foi feito durante a divulgação de resultados financeiros da empresa para o trimestre entre abril e junho de 2017: no período, a empresa ganhou 5,2 milhões de assinantes, quando esperava ter apenas 3,2 milhões de novas contas.

O bom resultado fez as ações da empresa chegarem a US$ 177, em valorização de 10% após o fechamento do pregão desta segunda-feira na bolsa de valores Nasdaq. Além disso, a empresa também empolgou os investidores ao anunciar que deve bater a marca simbólica de 100 milhões de assinantes no próximo trimestre – a maioria deles, diz a empresa, deverá estar fora dos Estados Unidos.

Ganhar assinantes globais é bom para a empresa porque reduz sua dependência do mercado norte-americano, e mostra que a companhia agiu corretamente ao investir em sua expansão internacional.

Desde janeiro de 2016, a Netflix está disponível em quase todos os países do mundo – fica fora apenas de Cuba, China, Chechênia, Coreia do Norte e Síria. Hoje, há 48,71 milhões de assinantes da Netflix fora dos Estados Unidos – em um ano, a empresa ganhou 15 milhões de novas contas no mundo. Dentro dos EUA, o crescimento foi de apenas 4 milhões de assinatnes.

Hoje, a Netflix já tem mais de 100 milhões de usuários – segundo o balanço divulgado nesta segunda-feira, há 103,9 milhões de contas ativas do serviço de streaming. O número, no entanto, considera também os usuários que estão no período de testes de um mês gratuito do serviço.

Receitas. Entre abril e junho de 2017, a Netflix faturou US$ 2,8 bilhões, em alta de 32,3% na comparação com as receitas do mesmo período do ano passado. Já o lucro ficou na casa de US$ 66 milhões – a empresa tem investido pesado na criação de conteúdo original, em séries como House of Cards, Stranger Things, Master of None e The Crown.

Além de atrair o público, os programas também conquistaram o reconhecimento da crítica: na última semana, os programas da empresa receberam 91 indicações ao Emmy, um dos principais prêmios da TV americana, em um recorde histórico para a empresa.

Segundo a empresa, mais de 1 bilhão de horas de vídeo são assistidas através de seu serviço de streaming todas as semanas. "Ainda há muito espaço para crescermos no mercado", disse a Netflix, em sua carta aos investidores. "O YouTube tem 1 bilhão de horas de vídeo consumidas todos os dias."