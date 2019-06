Mike Blake/Reuters A nova aba do aplicativo da Netflix para celular tem design diferente do resto do app

A Netflix está testando uma nova função para o seu aplicativo no celular, que deixará a plataforma parecida com o feed do Instagram. A ideia é que na nova aba, chamada de “Extras”, os usuários naveguem mais facilmente por recomendações de séries e filmes – eles também poderão compartilhar trailers com amigos e ativar alertas para estreias de novos conteúdos ou temporadas.

A ferramenta está em testes com uma pequena parcela dos usuários, e ainda não se sabe quando (e se) ela vai chegar a todo o público do serviço. A empresa não informou em quais regiões o teste está acontecendo. O espaço que a aba “Extras” ocuparia é onde está hoje a seção “Em breve”. A aba tem design diferente do resto do app e foi inspirada em plataformas como o Instagram.

O novo feed tem tanto trailers quanto imagens das produções. Ele permite que os usuários compartilhem um trailer ou uma página do app da Netflix em diversas plataformas, como Instagram, Twitter e WhatsApp.

Mesmo com as novidades, alguns problemas do aplicativo ainda continuam: é o caso da reprodução automática dos trailers, que é muito criticada por usuários. Os vídeos são reproduzidos sem som, e o usuário pode habilitar o áudio se preferir.