O streaming de filmes e séries Netflix anunciou nesta terça-feira, 10, que vai aumentar a mensalidade de usuários que assinaram o serviço antes de junho do ano passado, igualado-as às mensalidades de novos clientes. Com o fim do congelamento de preços, o plano de duas telas, que custava R$ 16,90, vai passar a R$ 19,90; o plano de duas telas + HD era vendido a R$ 19,90 e agora passará para R$ 22,90; e quatro telas + HD e Ultra HD custava R$ 26,90 e agora passa para R$ 29,90.

De acordo com o Netflix, todos usuários antigos do serviço deverão receber um aviso informando sobre o aumento das mensalidades.

O reajuste nos preços das mensalidades, marcado para acontecer em 11 de junho deste ano, não é uma surpresa para os usuários. O Netflix anunciou um "período de apadrinhamento" em junho do ano de 2015, quando as mensalidades foram reajustadas para novos usuários. Atualmente, o número de usuários global do Netflix é de 81 milhões – não há informações sobre o número de clientes da empresa no País, mas o Brasil está entre os principais mercados.