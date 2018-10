Foto: Reprodução A Netflix foi fundada em 1997 pelos empreendedores Reed Hastings e Marc Randolph como um serviço online de locação de filmes. Um ano depois, eles lançaram o site NetFlix por meio do qual era possível solicitar DVDs que chegavam por correio à residência das pessoas.

Foto: Reuters Em 1999, a Netflix lançou um serviço de assinatura mensal que oferecia locação ilimitada de DVDs. O cliente poderia escolher uma série de filmes no site e, à medida que devolvia os títulos pelo correio, a empresa enviava outros.

Foto: Reuters Com o sucesso do plano de assinaturas, a Netflix foi oferecida, em 2000, para a rede de locadoras Blockbuster, sua principal concorrente na época, que não fechou o acordo por não acreditar que o negócio seria promissor. Dez anos depois, a Blockbuster pediu falência nos Estados Unidos.

Foto: Reuters As ações da Netflix começaram a ser negociadas na Nasdaq em maio de 2002. Com a oferta pública de ações a empresa levantou US$ 82,5 milhões. Na época, a Netflix tinha 600 mil assinantes e um catálogo com mais de 11,5 mil filmes.

Foto: Reprodução O grande negócio da Netflix chegou ao mercado em 2007, com o lançamento do serviço de streaming. Na época, os assinantes de um plano de US$ 16,99, por exemplo, poderiam assistir a até 17 horas de vídeo. Seis meses depois, as visualização de seriados e filmes pela plataforma online da empresa chegaram à marca de 10 milhões.

Foto: Divulgação De 2008 a 2010, a empresa se focou em estabelecer parcerias com fabricantes de eletrônicos para que seu conteúdo fosse transmitido em outros dispositivos, como videogames, smartphones, tablets e TVs conectadas.

Foto: Reuters A partir de 2010, a Netflix iniciou seu processo de expansão começando pelo Canadá e, em seguida, pela América Latina, Europa, Austrália, Nova Zelândia e Japão. No Brasil, a empresa iniciou suas atividades em 2011.

Foto: Divulgação A produção de conteúdo original para seu serviço de streaming teve início em 2013 com a estreia do seriado House of Cards. O sucesso foi tão grande que no mesmo ano a empresa lançou outras duas séries: Hemlock Grove e Orange is the New Black.

Foto: Reuters A série House of Cards venceu o Emmy de Melhor Direção em Série Dramática, em 2013, tornando-se a primeira websérie a ganhar um troféu na maior premiação da televisão dos EUA. No mesmo ano, as séries da Netflix receberam, ao todo, 31 indicações.