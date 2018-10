Matt Rourke/AP Netflix pretende investir até US$ 9 bilhões em conteúdo até o fim do ano

A Netflix anunciou nesta segunda-feira, 22, que fará sua terceira emissão de dívida nos últimos 12 meses – uma operação que busca levantar cerca de US$ 2 bilhões. O valor, disse a empresa, será usado para ampliar a programação original Netflix e para comprar conteúdo de terceiros.

Em abril, a companhia levantou US$ 1,5 bilhão por meio de emissão de dívida para financiar conteúdo, em um complemento do US$ 1,6 bilhão arrecadado em uma venda feita em novembro de 2017. Com as três emissões, estima-se que a empresa já tenha captado US$ 8,4 bilhões no mercado de títulos de dívidas nos últimos 3 anos.

O anúncio da nova emissão desagradou parte dos especialistas que viram a manobra como uma demonstração de que a empresa não tem fluxo de caixa livre positivo. As ações da Netflix fecharam o pregão de ontem em ligeira queda de 0,94%.

“Os investimentos em conteúdo provavelmente vão continuar a gerar déficits de fluxo de caixa de vários bilhões de dólares nos próximos dois ou três anos”, escreveu a agência de classificação de risco Standard & Poor’s.

A Netflix já tinha diminuído sua estimativa de fluxo de caixa negativo para perto de US$ 3 bilhões ante a previsão anterior de US$4 bilhões. A dívida total da empresa no final de setembro somava US$ 11,83 bilhões.

A expectativa é que os novos programas atraiam usuários principalmente em nações emergentes, visto que em países desenvolvidos o mercado já está quase saturado.

“Se a Netflix conseguir manter os fortes resultados de assinantes que geraram no terceiro trimestre, então investir mais em conteúdo faz sentido”, disse Jeff Wlodarczak, analista da Pivotal Research Group.

A plataforma de streaming planeja gastar US$ 8 bilhões em conteúdo este ano, sendo que US$ 6,9 bilhões já foram investidos em programas de TV e filmes. Caso mantenha o ritmo acelerado em gastos, a expectativa é que a empresa supere a marca de US$ 9 bilhões de investimentos até o fim deste ano.