Jason Alden/Bloomberg Aplicativo da Netflix irá baixar conteúdos recomendados automaticamente

A Netflix acaba de lançar uma nova opção em seu aplicativo para consumo offline de conteúdos. Com o "Downloads for You", o aplicativo baixará automaticamente conteúdos baseados no histórico do usuário na plataforma.

Ao ativar o recurso, o usuário poderá delimitar quanto de espaço quer deixar disponível para baixar conteúdo — 1GB, 3GB ou 5GB. O download é feito imediatamente assim que o smartphone tiver conectado ao Wi-Fi. Após assistir aos conteúdos, o usuários poderá deletar e abrir mais espaço para novos filmes e episódios de série.

O diretor de Inovação e Produto da Netflix, Patrick Flemming, disse que a intenção é facilitar a vida do usuário na busca por novos conteúdos. “Nós queremos te ajudar a descobrir qual vai ser sua nova série ou filme favorito de forma mais fácil. Estando conectado ou não.” O movimento é mais uma tentativa do serviço de ajudar o usuários a superar a indecisão que acomete muitos usuários do serviço. A empresa já testou programa linear, como um canal de TV tradicional, e uma ferramenta de escolha aleatória de programas.

De acordo com a Netflix, todos os conteúdos da plataforma estarão disponíveis para armazenamento, não só originais. Por enquanto, o serviço está disponível apenas para smartphones com o sistema Android. A versão para iOS será liberada ao longo do ano.

Segundo a empresa, o Downloads For You não é uma substituição do Smart Downloads, que já existe para baixar conteúdos e assisti-los offline no aplicativo - ele será uma ferramenta complementar.