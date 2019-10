Rafael Morse / Netflix 'Sintonia' chegou à Netflix em 9 de agosto; série é a segunda produção brasileira mais assistida na Netflix

*Atualizado às 11h34 para corrigir informações

O serviço de streaming Netflix anunciou, na manhã desta terça-feira, 29, que vai investir R$ 350 milhões em produções originais brasileiras ao longo do ano que vem. O anúncio foi feito por Greg Peters, diretor global de produto da empresa, em palestra na Futurecom, feira de telecomunicações e tecnologia que acontece nesta semana em São Paulo.

Segundo Peters, os recursos serão investidos em novas séries e temporadas de títulos já existentes, bem como filmes e documentários – ao todo, serão cerca de 30 produções entre 2019 e 2020. "Produzir histórias brasileiras têm sido um negócio doméstico, mas estamos aqui para mudar isso. Ninguém está fazendo o que estamos fazendo, mudando a forma como o entretenimento vai ser produzido", afirmou o executivo.

Em sua fala, Peters reafirmou a importância da empresa de motivar os criadores de conteúdo locais, citando casos como os de KondZilla, que realizou a série Sintonia. "Hoje, é nosso segundo programa brasileiro mais popular na Netflix", afirmou o executivo. "Isso não é algo que se faz com criadores separados em uma sala, em um escritório em uma cidade distante, mas sim com a vida local." É algo que também movimenta a economia local: desde que começou a produzir conteúdo no País, em 2016, a Netflix já ajudou a gerar 40 mil empregos, entre vagas diretas e indiretas.

O executivo também falou sobre o esforço da empresa hoje em ter cada vez mais conteúdo pronto para ser consumido em qualquer país – segundo ele, todo lançamento da Netflix chega ao serviço pronto para ser assistido em 30 línguas diferentes, entre legendas e dublagens. "Na última semana, adicionamos húngaro, tcheco e vietnamita", exemplificou. "Queremos que cada vez mais pessoas do mundo todo tenham acesso a grandes histórias. Para nós, a arte pode ajudar a reduzir o preconceito."