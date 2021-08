Apple Na corrida pelas assinaturas e adesão de clientes, plataformas como HBO Max, Apple TV+ e Disney+ já possuem suporte ao sistema da Apple

A experiência de assistir Netflix com fones de ouvido da Apple está próxima de chegar ao que a empresa de Tim Cook imaginou ao lançar os dispositivos nos últimos anos. O site especializado 9to5mac revelou que o serviço de streaming de vídeo vai oferecer suporte ao spatial audio, uma espécie de surround 3D da Dolby Atmos que a Apple implementou no AirPods Pro e AirPods Max.

O sistema permite que os usuários possam ouvir os sons "geograficamente" de acordo com o que acontece na tela. Assim, se um estrondo acontece na parte direita do plano, o som é entregue pelo fone do mesmo lado ao espectador. A tecnologia já é usada em salas de cinema, por exemplo.

Ao site The Verge, a Netflix confirmou que vai trazer o suporte para o efeito e que os usuários já poderão ver — ou melhor, ouvir — a ferramenta nos próximos dias. Alguns espectadores, porém, afirmaram nas redes sociais que já encontram o recurso disponível na plataforma.

A Netflix não é a primeira a entregar a ferramenta. Na corrida pelas assinaturas e adesão de clientes, plataformas como HBO Max, Apple TV+ e Disney+ já possuem suporte ao sistema da Apple.