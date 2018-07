Netflix Séries originais ajudaram empresa a ter bom resultado nos últimos meses

A Netflix anunciou nesta quarta-feira, 25, que vai dar mais opções para seus assinantes customizarem seus perfis. A partir das próximas semanas, além dos desenhos padrões já disponíveis na criação da conta, os usuários poderão “emprestar” o rosto dos principais personagens das séries produzidas pela plataforma de streaming para serem seus perfis.

A novidade faz parte das comemorações de aniversário da Netflix e é a aposta da empresa para se tornar mais próxima de seus assinantes. “Prepare-se, as coisas estão para ficar ainda mais pessoais!”, anunciou Cathy Conk, diretora de inovação de produto em um comunicado.

Na visão do Netflix, os perfis são essenciais para que os assinantes tenham uma experiência personalizada dentro da plataforma. Isso porque, dependendo das escolhas de conteúdo, o algoritmo de inteligência artificial dá sugestões de séries e filmes para os usuários.

“Estamos sempre trabalhando para que seja cada vez mais fácil conectar os assinantes às histórias que eles amam, e criar um perfil é o primeiro passo para isso”, explicou a executiva.

Os novos ícones estarão disponíveis tanto para os usuários que acessam a Netflix pelo computador e smartTV quanto para quem vê via aplicativo de celular.

Situação. Na última semana, a Netflix divulgou que aumentou o número de assinantes pelo mundo, chegando a 124 milhões. A quantidade, no entanto, ficou aquém do esperado pelo mercado o que fez as ações da empresa despencarem.

Os resultados foram um banho de água fria no momento vivido pela empresa, que conseguiu crescer acima do esperado nos últimos quatro trimestres. Além disso, no começo do mês a empresa conseguiu interromper um recorde de 17 anos da HBO, ao conquistar o maior número de indicações ao Emmy, troféu máximo da televisão norte-americana.