Netflix vai reduzir qualidade de vídeo para não sobrecarregar redes na Europa

Medida vale, por enquanto, apenas para o território europeu e pode reduzir o tráfego nas redes em até 25%; método pode aliviar alta no uso de internet com mais gente em suas residências por conta do coronavírus

19/03/2020 | 17h41

Por Redação Link - O Estado de S. Paulo