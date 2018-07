Alexandre Yamada/Netshoes Márcio Kumruian, fundador da Netshoes, na abertura de capital de sua empresa na bolsa de Nova York

Leia mais Netshoes faz pedido para abrir capital na bolsa de Nova York

As ações da empresa brasileira de comércio eletrônico Netshoes, dona dos sites Netshoes e Zattini, estrearam na Bolsa americana ontem em queda acentuada. Os papéis começaram a ser negociados a US$ 18, mas sofreram desvalorização e fecharam o dia valendo US$ 16,10, um recuo de 10,5%.

O cofundador e presidente executivo da Netshoes, Márcio Kumruian, tocou o sino para a abertura do pregão ao lado de Hagop Chabap, outro cofundador da companhia.

A empresa colocou 8,25 milhões de ações ordinárias à venda em seu IPO (oferta inicial de ações, na sigla em inglês), numa tentativa de arrecadar US$ 148,5 milhões. A oferta será encerrada em 18 de abril. Procurada pelo Estado, a Netshoes não se pronunciou sobre o desempenho da operação até o fechamento desta edição.

O primeiro dia na Bolsa não deve ser usado como “termômetro” de sucesso, na opinião do professor da Fundação Getúlio Vargas de São Paulo (FGV-SP), Gilberto Sarfati. “Não dá para esperar que as ações da Netshoes sejam badaladas nos Estados Unidos”, diz. “Boa parte da receita da empresa está concentrada no Brasil.”

A escolha da Bolsa de Nova York para abrir capital, porém, foi estratégica, já que os planos da empresa são de ampliar sua presença no exterior. Para Sarfati, a abertura de capital vai ajudar a empresa de comércio eletrônico a acelerar sua expansão internacional, que começou em 2011, com o início da operação no México.

“Poucas empresas brasileiras pensam em internacionalização”, diz Sarfati. “Esse capital novo vai dar o gás que a Netshoes precisa para acelerar esse processo.”

Esporte. Fundada em 2000 por Kumruian e Chabap, a empresa nasceu como varejista de artigos esportivos. Sete anos depois, entretanto, mudou de estratégia e fechou todas as suas lojas físicas para dedicar-se apenas ao e-commerce. Em 2014, a companhia lançou a Zattini, site de comércio voltado para moda e beleza.

Nos documentos entregues à Securities and Exchange Commission (SEC), órgão regulador do mercado de capitais nos Estados Unidos, a Netshoes informou que alcançou receita líquida de R$ 1,74 bilhão em 2016, alta de 15,2% em relação ao ano anterior. Em 2016, o prejuízo acumulado da empresa foi de R$ 151,9 milhões, 52% superior ao registrado em 2015. “A operação da empresa ainda não é lucrativa, o que também influencia na demanda no IPO”, pondera Sarfati.

No total, os dois sites de comércio eletrônico da companhia – que operam no Brasil, na Argentina e no México – têm 5,6 milhões de usuários ativos.

Inspiração. Além da entrada de capital novo na empresa, o IPO da Netshoes também deverá trazer benefícios para o Brasil. Como a companhia é o primeiro exemplo de uma startup brasileira a abrir seu capital no exterior, isso poderá incentivar outros empreendedores.

“Eles passaram por todo o ciclo de crescimento, do investimento anjo até o IPO”, diz Sarfati. “O Brasil é carente de exemplos de sucesso e esse marco pode ‘abrir a porteira’ para outras startups.”

Abrir o capital estava nos planos da Netshoes pelo menos desde 2013, mas as condições adversas do mercado atrapalharam a empresa. A confirmação do pedido de IPO ocorreu em março.