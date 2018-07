Eric Thayer/NYT Ajit Pai, o presidente da agência reguladora de telecomunicações dos EUA, colocou a neutralidade da rede na mira

A agência reguladora de telecomunicações dos Estados Unidos (FCC, na sigla em inglês) pretende realizar uma votação nesta quinta-feira, 14, para acabar com a neutralidade da rede no país – princípio básico da internet, a neutralidade da rede não permite que operadoras bloqueiem ou cobrem por tráfego diferenciado de internet dos usuários. O projeto de reforma nas regras é encabeçado por Ajit Pai, nomeado presidente da FCC em janeiro pelo presidente Donald Trump.

Desde que a votação foi anunciada, empresas de tecnologia, como Google e Amazon, representadas pela Internet Association, e pioneiros da internet, como Tim Berners-Lee, pediram que a FCC adiasse a data para que os Estados Unidos pudessem organizar um novo debate. Ao longo do ano, a entidade fez uma consulta pública sobre o tema, mas descobriu-se em novembro que quase um milhão de comentários registrados foram feitos por meio de fraudes usando nomes de pessoas reais. Outros 500 mil teriam sido registrados por meio de e-mails russos. No entanto, Ajit Pai não cedeu à pressão.

No entanto, apesar das recentes polêmicas, o debate sobre neutralidade da rede ainda é um pouco restrito fora do mercado de tecnologia. Para tentar clarear as questões, o Estado preparou um guia com fatos importantes sobre o tema para ajudar o leitor que quer acompanhar o desenrolar da votação norte-america.

O que é neutralidade da rede?

Neutralidade da rede é um princípio básico da internet, um dos pilares para que a rede continue seja livre e aberta. A internet nada mais é que uma rede de múltiplos pontos de acesso que trocam informações entre si através de pacotes de dados. A neutralidade da rede prega que todos os pacotes de dados sejam tratados de forma igual pelas operadoras e provedores de internet.

Na prática, isso faz com que as operadoras não possam bloquear, aumentar ou reduzir a velocidade de determinados tipos de dado. Então não importa se o usuário está vendo Netflix ou mandando WhatsApp: os dados devem ser tratados de forma igual.

Isso significa que, sob a neutralidade da rede, as operadoras não podem cobrar mais para quem quiser utilizar determinados serviços, ou em instância última, reduzir a velocidade ou bloquear a conexão dos usuários. Além disso, as empresas não podem pagar às operadoras para ter preferência no pacote de dados – o que pode ser uma vantagem competitiva enorme. Para os defensores da neutralidade da rede, isso estimula a inovação e a competição livre no mercado.

Como a neutralidade da rede funciona hoje nos Estados Unidos?

Preocupado com as diferenças econômicas que a internet sem neutralidade poderia trazer, o governo Obama, em 2015, aprovou regras que estabelecem que a neutralidade da rede é um princípio básico da internet. Por isso, as operadoras americanas estão proibidas de cobrar preços diferentes para acessos diferentes.

Por que o Governo Trump quer acabar com a neutralidade?

Ajit Pai, escolhido para presidir a FCC por Donald Trump, é próximo das operadoras de telefonia móvel e advoga abertamente contra a neutralidade da rede. Para ele, o princípio é uma forma de regulação muito pesada para as companhias. Durante o Mobile World Congress de 2017, inclusive, ele chegou a dizer que “a neutralidade da rede é um erro”.

Além disso, ele acredita que o modelo atual impede que pessoas de baixa renda acessem à internet. Em um universo sem neutralidade da rede, teoricamente, usuários poderiam comprar pacotes mais baratos, com acesso a poucos sites e plataformas, o que ampliaria o acesso à rede.

Na última segunda-feira, 11, Pai anunciou também que, se a revogação da neutralidade da rede for aprovada, ele pretende transferir a supervisão dos serviços de internet dos Estados Unidos à agência reguladora do comércio (FTC), o que alarmou ainda mais os defensores do princípio da internet.

Quem apoia e quem é contra a neutralidade da rede?

Ativistas de direitos digitais, startups e empresas de tecnologia, de modo geral, são a favor da neutralidade da rede. Já as operadoras e os setores mais liberais da economia são contra a neutralidade, por acreditarem que se trata de uma regulação muito pesada, que limita as possibilidades de ganho das empresas. Operadoras locais, como a AT&T, a Verizon e a Comcast advogam contra a neutralidade nos Estados Unidos.

Já companhias como Amazon, Spotify, Google, Facebook, Twitter, Twitch, Netflix, Spotify, Airbnb e Snap já se manifestaram abertamente nos últimos meses contra a tentativa da FCC de acabar com a neutralidade. Elas argumentam que o fim do princípio iria dificultar a inovação no país, uma vez que sites pequenos precisariam pagar para as operadoras de telecomunicações para conseguirem ser acessados por usuários.

Grandes nomes do mercado de tecnologia, como Steve Wozniak, cofundador da Apple, e Tim Berners-Lee e Vint Cerf, considerados pioneiros da internet, também se posicionaram a favor da neutralidade. Em carta conjunta, os pioneiros declararam que a FCC não entende como a internet funciona e que a entidade formulou sua proposta com base em erros.

Como a neutralidade da rede funciona no Brasil?

No Brasil, a neutralidade da rede é um dos princípios básicos do Marco Civil – é ela que impede que sua operadora cobre mais caro pelo fato de você baixar filmes um torrent ou assistir vídeos online. No entanto, há uma discussão bastante cinzenta, que é a definição do que pode ou não ferir essa questão. No decreto de regulamentação do Marco Civil, foi definido que o Comitê Gestor da Internet no Brasil (CGI.br), o Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade) e a Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel) precisam ser ouvidos para essa discussão. No entanto, práticas como a do zero rating — em vez de o usuário pagar para acessar determinado serviço, as empresas subsidiam o custo dos dados, então determinados aplicativos não são descontados da franquia do consumidor — acontecem e ainda devem ser debatidas.

Por que a discussão dos EUA é importante para o Brasil?

O poder econômico e a influência da indústria de tecnologia dos Estados Unidos pode influenciar discussões globais, caso a neutralidade da rede seja revogada lá. No Brasil, apesar das regras já definidas no Marco Civil da Internet, talvez o debate sobre o tema reacenda questões já resolvidas. O exemplo internacional pode levar o setor de telecomunicações brasileiro a pressionar o governo por mudanças na norma local.

*É estagiária, sob supervisão do repórter Bruno Capelas