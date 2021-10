Brendam McDermid/Reuters Maryana Iskander, empreendedora social na África do Sul, será a nova CEO do Wikipedia a partir de janeiro

Há duas décadas, a Wikipédia surgiu como um inusitado projeto online que tinha como objetivo documentar toda a história e o conhecimento humano com a colaboração pública e em tempo real. Os céticos temiam que grande parte do que o site incluísse fossem informações não confiáveis e repetidamente apontavam erros.

Mas agora, a enciclopédia online é frequentemente citada como um lugar que, no geral, ajuda a combater a disseminação de informações falsas e equivocadas em outros lugares.

Na semana passada, a Fundação Wikimedia, o grupo que supervisiona a Wikipédia, anunciou que Maryana Iskander, empreendedora social na África do Sul que trabalhou durante anos em organizações sem fins lucrativos combatendo o desemprego juvenil e os direitos das mulheres, será sua nova CEO a partir de janeiro.

Conversamos com ela a respeito de sua visão para o grupo e como a organização trabalha para evitar informações falsas e equivocadas em seus sites e pela internet.

O que você pode dizer a respeito do que tem em mente para a Wikimedia; sobretudo em um cenário tão preocupante em relação às informações e neste mundo polarizado?

Existem alguns princípios básicos dos projetos da Wikimedia, inclusive a Wikipédia, que acredito serem pontos de partida importantes. Trata-se de uma enciclopédia online. Ela não está tentando ser qualquer outra coisa. Com certeza ela não está tentando ser uma plataforma de rede social tradicional, de forma alguma. Ela tem uma estrutura liderada por editores voluntários. E como você talvez saiba, a fundação não tem controle editorial. Esta é uma comunidade liderada por usuários, que apoiamos e tornamos possível.

As lições para aprender, não apenas com o que estamos fazendo, mas como continuamos a reafirmar e melhorar, começam com essa ideia de transparência radical. Tudo na Wikipédia tem referência. E é debatido em nossas páginas de discussão. Portanto, mesmo quando as pessoas talvez tenham pontos de vista diferentes, esses debates são públicos e transparentes e, em alguns casos, realmente permitem o tipo certo de discussões com opiniões contrárias. Eu acho que essa é a necessidade em uma sociedade tão polarizada - você tem que abrir espaço para as pessoas compartilharem suas diferentes perspectivas. Mas como fazer isso de maneira transparente e, no fim, que leva a um produto e informações melhores?

E a última coisa que direi é, você sabe, esta é uma comunidade de pessoas extremamente humildes e honestas. Ao olharmos para o futuro, como usamos esses atributos como base em relação ao que esta plataforma pode continuar oferecendo à sociedade e proporcionando acesso gratuito ao conhecimento? Como garantimos que estamos alcançando toda a diversidade da humanidade no que diz respeito a quem é convidado a participar, sobre quem se escreve?

Como estamos realmente nos certificando de que nossos esforços coletivos contemplem mais os países pobres ao sul da linha do equador, mostrem mais mulheres e retratem a diversidade do conhecimento humano, para serem melhores reflexos da realidade?

Qual é a sua opinião sobre como a Wikipédia se encaixa no problema generalizado de informações equivocadas na internet?

A maioria dos principais atributos dessa plataforma são muito diferentes de algumas das plataformas de rede social tradicionais. Se você se refere às informações equivocadas a respeito da covid-19, a Fundação Wikimedia fechou uma parceria com a Organização Mundial da Saúde (OMS). Um grupo de voluntários se reuniu em torno do que foi chamado de WikiProject Medicine, que tem como foco o conteúdo médico e a criação de artigos que depois são monitorados com muito cuidado, porque esses são os tipos de assuntos que você quer estar atento em relação às informações incorretas.

Outro exemplo é que a fundação montou uma força-tarefa antes das eleições nos Estados Unidos, mais uma vez, tentando ser muito proativa. (A força-tarefa contou com 56 mil editores voluntários prestando atenção e monitorando as principais páginas sobre as eleições.) E o fato de que houve apenas 33 reversões na principal página das eleições nos EUA foi um exemplo de como ser muito focado em temas-chave nos quais as informações equivocadas representam riscos reais.

Depois, outro exemplo que eu acho muito legal é um podcast chamado "The World According to Wikipedia" (O mundo segundo a Wikipédia, em tradução livre). E em um dos episódios, há uma voluntária que é entrevistada e ela realmente fez disso seu trabalho e se tornou uma das principais vigilantes das páginas sobre mudanças climáticas.

Temos uma tecnologia que alerta esses editores quando alterações são feitas em qualquer uma das páginas para que eles possam ver o que foi modificado. Se houver o risco de que, na verdade, informações falsas talvez estejam sendo inseridas aos poucos, há uma chance de bloquear temporariamente uma página. Ninguém quer fazer isso a menos que seja absolutamente necessário. O exemplo das mudanças climáticas é útil porque as páginas de discussão por trás desse tema têm um enorme debate. Nosso editor está dizendo: “Vamos fazer o debate. Mas esta é uma página que estou de olho e monitorando cuidadosamente. ”

Um grande debate que está acontecendo atualmente nessas plataformas de rede social é a questão da censura da informação. Há pessoas alegando que as visões preconceituosas prevalecem nessas plataformas e que as visões mais conservadoras são removidas. Conforme você pensa sobre como lidar com esses debates, assim que estiver no comando da Wikipédia, de que maneira você toma essas decisões com isso acontecendo em segundo plano?

Para mim, o que tem sido inspirador em relação a esta organização e essas comunidades é que existem pilares fundamentais que foram estabelecidos no primeiro dia da criação da Wikipédia. Uma delas é a ideia de apresentar a informação com um ponto de vista neutro, e que a neutralidade exige a compreensão de todos os lados e de todas as perspectivas.

É o que eu estava dizendo antes: faça os debates nas páginas de discussão ao lado, mas, depois, chegue a um tipo de conclusão fundamentada, documentada, verificável e que pode ser citada sobre os artigos. Acho que este é um princípio fundamental que, outra vez, poderia possivelmente oferecer algo para os demais aprenderem.

Seu último emprego foi em uma organização progressista que luta pelos direitos das mulheres. Você já pensou muito sobre os disseminadores de informações falsas usando sua experiência anterior para dizer que isso talvez influencie as suas decisões em relação ao que é permitido na Wikipédia?

Eu diria duas coisas. Eu diria que os aspectos realmente relevantes do trabalho que fiz no passado são os movimentos liderados por voluntários, o que é provavelmente muito mais difícil do que os outros talvez imaginem, e que desempenhei um papel simplesmente operacional na compreensão de como construir sistemas , desenvolver uma cultura e estabelecer processos que acho que serão relevantes para uma organização e um conjunto de comunidades tentando crescer em escala e alcance.

A segunda coisa que eu diria é, mais uma vez, eu estive em minha própria jornada de aprendizagem e convido você a fazer uma jornada de aprendizagem comigo. A maneira como escolho estar no mundo é interagindo com os demais com a premissa da boa-fé e de nos envolvermos de modo respeitoso e civilizado. Isso não significa que outras pessoas farão isso. Mas acho que temos que nos agarrar a isso como uma aspiração e como uma forma de, você sabe, ser a mudança que queremos ver no mundo também.

Quando eu estava na faculdade, fazia muitas pesquisas na Wikipédia, mas alguns de meus professores diziam: ‘Sabe, essa não é uma fonte confiável’. Mas ainda assim eu a usei o tempo todo. Eu me pergunto se você tem alguma opinião em relação a isso.

Acho que agora a maioria dos professores admite que eles também dão uma olhada sorrateiramente na Wikipédia para procurar coisas.

Você sabe, estamos comemorando o 20º aniversário da Wikipédia este ano. Por um lado, aqui está essa coisa que eu acho que as pessoas zombaram e disseram que não iria a lugar nenhum. E agora se transformou, de forma legítima, na fonte mais referenciada em toda a história humana. Posso dizer apenas por minhas próprias conversas com pesquisadores que a narrativa em relação às fontes da Wikipédia e ao uso dela mudaram./TRADUÇÃO DE ROMINA CÁCIA