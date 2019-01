Nintendo of America Game para celulares Mario Kart Tour deveria ser lançado até março de 2019, mas foi adiado

A Nintendo anunciou que vai adiar o lançamento de Mario Kart Tour, versão de sua tradicional série de jogos de corrida para celulares e tablets. Anunciado no início de 2018, o game deveria ser lançado até março deste ano, mas vai ficar para o segundo semestre.

Segundo a empresa, a decisão foi feita para "melhorar a qualidade da aplicação e expandir a oferta de conteúdo depois do lançamento do jogo" – a declaração foi feita em meio ao relatório financeiro divulgado pela empresa nesta quinta-feira, 31, referente ao período entre outubro e dezembro de 2018. Não é o primeiro adiamento da Nintendo este mês: há uma semana, a japonesa também anunciou que recomeçou do zero o desenvolvimento de Metroid Prime 4, título da clássica série de games de tiro.

O anúncio de adiamento de Mario Kart Tour preocupa porque hoje a Nintendo vive uma dependência do Switch, seu console de mesa: no 4º trimestre de 2018, 90% da receita da empresa veio das vendas do videogame e de seus jogos. Há necessidade de diversificação – e apostar em jogos para celulares é uma das áreas em que a empresa pode se destacar; no passado, títulos como Pokémon Go e Super Mario Run fizeram a japonesa lucrar no setor.

Apesar disso, fica como consolo uma das maiores frases sobre desenvolvimento de games já ditas – e por ninguém menos que Shigeru Miyamoto, o criador das séries Mario, Zelda e Donkey Kong. "Um jogo atrasado pode ser eventualmente bom, mas um jogo que teve seu desenvolvimento apressado será ruim para sempre."