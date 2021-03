Troy Harvey/Bloomberg A demanda pelo Switch vem crescendo no mundo todo em função das medidas de isolamento social

A Nintendo planeja lançar uma nova versão do Switch com tela maior, OLED e que pode transmitir conteúdo em 4K quando o aparelho estiver conectado à televisão, de acordo com informações publicadas na quarta-feira 3 pela Bloomberg, que conversou com fontes anônimas familiarizadas com o assunto. A expectativa é que os modelos sejam lançados a tempo para as festas de fim de ano.

Fabricadas pela Samsung, as telas dos novos Switch terão 7 polegadas de tamanho e serão alimentadas por um painel OLED, que consome menos bateria, oferece melhor contraste de imagem e tem melhor tempo de resposta ante a atual tela de LCD que abastece o aparelho, com tem 6,2 polegadas. A Bloomberg informa que haverá um modelo topo de linha, que permitirá a transmissão de conteúdos em 4K para aparelhos televisores.

Apesar do bom desempenho em 2020, impulsionado por jogos que bombaram durante a pandemia de covid-19, como Animal Crossing, a Nintendo se vê pressionada ao ver concorrentes como Sony e Microsoft lançarem as novas versões dos seus consoles, o PlayStation 5 e o Xbox Series X/S. Atualizar o Switch, principal produto da desenvolvedora japonesa e lançado em 2017, seria um caminho de continuar no páreo.

Em fevereiro passado, o presidente da Nintendo, Shuntaro Furukawa, havia afirmado que a companhia não pretende lançar uma nova versão do videogame.

Em setembro de 2020, a Nintendo começou a vender o Switch no Brasil por R$ 3 mil.