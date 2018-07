Timothy Clary/AFP O Nintendo Switch, em exposição em Nova York: tela pode ser separada dos controles e servir como TV para festas ao ar livre, por exemplo

A japonesa Nintendo conseguiu registrar lucro no primeiro trimestre, superando as estimativas dos analistas. O principal motivo da recuperação é a forte demanda por seu novo console, o Switch. Grandes expectativas em relação ao videogame impulsionaram o preço das ações da empresa em cerca de 60% desde o lançamento em março.

A Nintendo disse esperar que o Switch ajude a mais do que dobrar seu lucro operacional anual e a colocar fim a um declínio de oito anos nas vendas que persistiu ao lançamento anterior, o Wii U. A companhia obteve 16,21 bilhões de ienes (cerca de US$ 144,95 milhões) de lucro operacional no trimestre encerrado em junho, ante prejuízo de 5,13 bilhões de ienes no ano anterior. As estimativas da Thomson Reuters e da Starmine SmartEstimate eram de que a empresa tivesse um lucro operacional de de 11,55 bilhões de ienes.

A marca japonesa reafirmou sua previsão de 65 milhões de ienes em lucro operacional para o ano encerrado em março, contra os 127,94 bilhões de ienes estimados por analistas da SmartEstimate. A empresa também manteve sua previsão de vendas do Switch em 10 milhões de unidades no ano.

A Nintendo vendeu 1,97 milhão de consoles Switch nos três meses até junho, elevando total acumulado para 4,7 milhões de unidades. A demanda foi tão grande que a empresa teve dificuldade para abastecer as lojas. Os novos títulos para dispositivos móveis, como o Super Mario Run e o Fire Emblem, levaram a receita do primeiro trimestre de jogos para dispositivos móveis e mercadorias relacionadas a 9 bilhões de ienes, de 1,6 bilhão de ienes no mesmo período do ano anterior.

As ações da Nintendo fecharam em alta de 1,3% nesta quarta-feira antes da divulgação dos resultados, em comparação com uma alta de 0,5% no índice de referência Nikkei.