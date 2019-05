A Samsung apresentou nesta terça-feira, 30, que teve no primeiro trimestre de 2019 seu menor lucro trimestral desde 2016: entre janeiro e março deste ano, a companhia ganhou US$ 5,4 bilhões. O desempenho da empresa foi afetado por menor demanda de chips de memória e baixas vendas de smartphones.

O negócio de semicondutores da empresa teve queda de 64% nos lucros, enquanto a divisão de celulares viu o lucro cair 40% – ambos na comparação ano a ano. A receita da empresa, por sua vez, caiu 13,5% no período.

No entanto, a empresa prevê que poderá ter bons resultados no próximo trimestre. Para isso, a empresa aposta na alta da demanda por chips de memória até o final do ano, especialmente na área de servidores de dados, e no crescimento das vendas de celulares, puxadas pelo Galaxy Fold, ainda sem data prevista para ir às lojas.

O celular de tela dobrável, que custará quase US$ 2 mil, deveria ter chego ao mercado dos EUA na última sexta-feira, 26, mas teve o lançamento adiado após jornalistas e influenciadores encontrarem defeitos na tela do aparelho em testes.

No relatório financeiro apresentado nesta terça-feira, a empresa disse que o adiamento não mudou sua postura face a celulares de tela dobrável. "A Samsung tem preparado o Galaxy Fold por um longo período e não há mudanças na nossa meta de prover experiências premium a consumidores que buscam inovação", disse Lee Jong-min, vice presidente do negócio de dispositivos móveis da Samsung.