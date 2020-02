Dado Ruvic/Reuters O WhatsApp tem hoje mais de 1,5 bilhão de usuários e recentemente fez parcerias para coibir as fake news

Um novo levantamento da startup de segurança PSafe alerta que o número de contas do WhatsApp clonadas com golpes continuam aumentando. Só em janeiro deste ano, 198 mil contas cairam nas mãos dos criminosos, sendo a maioria delas no estado de São Paulo.

Na capital paulista, 41,2 mil contas foram afetadas, seguida pelo Rio de Janeiro com 24,2 mil e Minas Gerais, com 15,9 mil. O golpe mais utilizado envolve falsas vagas de emprego, assuntos referente à bolsas de auxilio do Governo Federal - como o Bolsa Escola - e o oferecimento de cartão de crédito para negativados.

Outra armadilha que continua em crescimento é aquele em que o golpista liga para o usuário informando sobre algum prêmio ganho - geralmente convites para festas ou espetáculos - e pede que, em troca, o usuário forneça um código, que é usado para acessar a conta no WhatsApp.

Saiba como se proteger

Ao todo, a PSafe identificou 7,590 mil golpes únicos em janeiro de 2020, que lesaram cerca de 13,6 milhões de usuários no Brasil. Para se proteger, a dica dos especialistas é sempre acionar a verificação em duas etapas no WhatsApp. A função pode ser habilitada no próprio aplicativo, na aba de "Configurações", e depois em "Conta".