REUTERS

A finlandesa Nokia anunciou nesta segunda-feira, 4, que assumiu definitivamente o controle da rival francesa Alcatel-Lucent após a oferta de € 15,6 bilhões em ações. As fabricantes de equipamentos de telecomunicações deverão unir seus negócios a partir de 14 de janeiro.

Leia também:

Nokia se reinventa outra vez com aquisição da Alcatel-Lucent

A autoridade francesa do mercado acionário informou que resultados provisórios mostraram que a Nokia iria deter cerca de 79% das ações da Alcatel. As ofertas de ações na França e nos Estados Unidos serão reabertas neste mês e os resultados finais serão publicados em fevereiro.

“Vamos agir rapidamente para combinar as duas empresas e executar nossos planos de integração”, disse o presidente-executivo da Nokia, Rajeev Suri, em comunicado. A Nokia reiterou que o acordo deve ser fechado no primeiro trimestre.

A aquisição Alcatel poderá fazer com que a Nokia assuma uma posição mais forte para competir com a sueca Ericsson e a chinesa Huawei no mercado de equipamentos de rede de telecomunicações, cujo fraco crescimento e a concorrência estão pressionando os preços.

A compra da empresa de telecomunicações pela Nokia é um desejo que tenta se concretizar desde o ano passado, quando os rumores sobre a transação começaram a circular.

Problemas. Apesar de seus 150 anos de história, a Nokia não conseguiu se reinventar durante a chegada dos smartphones. Ela acabou por vender seus negócios de celulares para a Microsoft e agora, com foco em um outro segmento, a empresa finlandesa quer fabricar os seus próprios equipamentos de telecomunicações.

/COM REUTERS