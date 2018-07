REUTERS

A fabricante finlandesa Nokia planeja cortar milhares de postos de trabalho em todo o mundo, incluindo 1,4 mil na Alemanha e 1,3 mil na Finlândia. Esta nova medida faz parte do programa de corte de custos adotado após aquisição da empresa pela Alcatel-Lucent, no início deste ano.

Na França, a Nokia disse nesta quarta-feira,6, que cortará 400 postos de trabalho, mas também criará 500 postos em pesquisa e desenvolvimento, em linha com uma promessa ao governo francês feita no ano passado quando estava negociando o acordo com a Alcatel.

“As promessas feitas pela Nokia quando comprou a Alcatel-Lucent foram mantidas”, disse Frédéric Aussedat, representante do sindicato CFE-CGC na França.

A Nokia não quis dar o número total dos cortes no mundo. A companhia emprega cerca de 6,9 mil pessoas na Finlândia, 4,8 mil na Alemanha, 4,2 mil na França e cerca de 104 mil ao redor do mundo.

A Nokia assumiu o controle da Alcatel-Lucent em janeiro depois de sua oferta de € 15,6 bilhões em ações, com a meta de competir com a sueca Ericsson e a chinesa Huawei em um mercado no qual o crescimento limitado e a competição dura estão pressionando os preços.

A Nokia busca obter € 900 milhões em sinergias com custos operacionais provenientes do acordo com a Alcatel até 2018.

