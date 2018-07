Reuters A marca Nokia agora é controlada pela fabricante finlandesa HMD

A Nokia pode cortar de 10 mil a 15 mil postos de trabalho em todo o mundo, de acordo com um representante do sindicato finlandês. A medida faz parte de um compromisso de reduzir custos que a fabricante de equipamentos de rede assumiu após comprar a rival franco-americana Alcatel-Lucent.

A empresa - que anunciou planos de reduzir 2,4 mil vagas de empregos na Finlândia e na Alemanha - ainda não divulgou a quantidade de cortes em nível global. As demissões estimadas pelo sindicato finlandês representariam 14% dos 104 mil funcionários, no mundo inteiro, que trabalham na Nokia

A Nokia deu início ao seu programa de racionalização em abril, com a meta de reduzir seus custos operacionais em € 900 milhões (US $ 1 bilhão) em 2018.

Analistas e representantes do sindicato disseram que a empresa provavelmente vai seguir com uma nova rodada de cortes, quando a atual terminar.

"A integração acontece em uma fase muito agitada na indústria de reder. O mercado está caindo, a tecnologia está mudando e o ambiente é turbulento", disse o analista da OP Equities, Hannu Rauhala.

Na semana passada, a Nokia anunciou corte de cerca de mil postos de trabalho na Finlândia, ante a meta inicial de 1,3 mil demissões. Na Alemanha, a perspecitiva é reduzir em 1,4 mil a força de trabalho.

Já na França, a empresa vai eliminar 400 vagas de trabalho, porém vai criar outras 500 nas áreas de pesquisa e desenvolvimento. Esta medida faz parte do compromisso que a Nokia assumiu para ganhar apoio do governo francês à compra da Alcatel-Lucent por € 15,6 bilhões. A Nokia prometeu durante as negociações que não iria cortar empregos na França por dois anos.