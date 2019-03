Rafael Marchante/Reuters Autoridade finlandesa investiga se celulares da Nokia enviaram informações para servidores estrangeiros

O ombudsman de proteção de dados da Finlândia informou nesta quinta-feira, 21, que vai investigar se os celulares da Nokia quebraram as regras de dados depois que um relatório informou que os dispositivos enviaram informações à China.

Os telefones da Nokia são desenvolvidos sob licença da empresa finlandesa HMD Global, que afirma que nenhum dado pessoal foi compartilhado com terceiros, apesar de afirmar que houve uma falha no software de dados com um lote de aparelhos que havia sido consertada.

O ombudsman Reijo Aarnio disse à Reuters que avaliaria se houve alguma violação que envolvesse “informações pessoais e se houve uma justificativa legal para isso”.

A emissora pública norueguesa NRK informou que houve uma violação de dados relacionada ao modelo Nokia 7 Plus, fabricado pela HMD. A empresa afirmou que “um número não especificado de telefones Nokia 7 Plus enviou dados ao servidor chinês”.

A Nokia, que recebe royalties da HMD e não tem investimento direto na empresa, se recusou a comentar.

A NRK informou que foi alertada sobre a questão dos dados depois que um usuário do Nokia 7 Plus entrou em contato com para dizer que seu telefone frequentemente realiza comunicações com um determinado servidor, enviando pacotes de dados em um formato não criptografado. A NRK disse que a HMD se recusou a dizer quem era o dono do servidor.