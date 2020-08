Mike Seagar/Reuters Os pacotes são uma forma de a Apple incentivar a adoção de seus serviços

A Apple anunciou nesta segunda-feira, 17, sua primeira parceria para pacotes no serviço de streaming de vídeo Apple TV+ nos Estados Unidos: os assinantes do serviço da empresa poderão assinar também os canais CBS e o Showtime por US$ 10 — se o usuário fosse comprar os dois canais separadamente, pagaria o dobro desse valor. A informação é do site 9to5mac.

A medida é uma forma de a Apple incentivar a adoção do seu serviço de streaming de vídeo, que foi lançado em março do ano passado. Segundo a empresa, o novo pacote prevê que o canal CBS seja disponibilizado gratuitamente para quem já é assinante do Apple TV+ e do Showtime.

Ainda não há informação sobre o lançamento de pacotes do tipo em outros países.

A estratégia de pacotes de assinatura parece estar no radar da Apple. De acordo com uma reportagem da Bloomberg publicada no início deste mês, a empresa está preparando um pacotão de assinaturas que permitirá aos clientes acessar vários dos serviços digitais da empresa a um preço mensal mais baixo. O pacote deve ser ser lançado em outubro junto com a nova linha de iPhones.

A divisão de serviços da Apple, que inclui o iCloud e o Apple Music, têm crescido em um ritmo rápido à medida que a empresa adiciona mais ofertas digitais para diversificar suas fontes de receita em um momento em que as vendas do iPhone começam a desacelerar nos principais mercados.