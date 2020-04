Nos EUA, o Facebook decidiu começar a banir eventos de protesto contra as medidas de distanciamento social. Segundo comunicado da empresa nesta segunda-feira, 20, os eventos serão removidos após consulta com os governadores das regiões em que eles deveriam acontecer – por enquanto, apenas manifestações em Estados como Califórnia, Nebraska e Nova Jersey foram removidos.

Em locais como Nova York, a empresa está consultando o governo para saber se os protestos desafiam as ordens de isolamento social. A decisão, portanto, partirá do Estado. “Permitiremos que o evento exista, a menos que os governos locais sejam contra sua existência”, disse um porta-voz da empresa ao site americano The Verge, especializado em tecnologia.

Karen Ducey/Getty Images/AFP Evento em Seattle protesta contra ordens de isolamento social

Em entrevista ao programa de TV Good Morning America, um dos mais populares dos EUA, o presidente executivo do Facebook, Mark Zuckerberg, explicou a diferença. "É importante que as pessoas debatam as práticas de cada local, mas existe uma diferença entre isso e discussões políticas normais. Tem muita coisa sendo dita em torno dessa emergência de saúde que pode sim ser classificada como desinformação danosa", disse o executivo.

Nem ele nem sua empresa disseram quantos eventos foram removidos, mas o Facebook disse que está supervisionando esse tipo de evento desde janeiro.