Dado Ruvic/Reuters Facebook pagará para escutar áudios de usuários

O Facebook começará a pagar seus usuários para escutar seus áudios, uma medida que visa aperfeiçoar a tecnologia de reconhecimento de voz da rede social. O programa de recompensas acontece após as revelações em 2019 de que funcionários não apenas do Facebook, mas também de Apple, Google e Amazon escutavam os áudios dos usuários.

Na indústria, o papel de humanos para treinar máquinas a conversar é amplamente conhecido - são eles que transcrevem áudio e indicam ao sistema se estão entendendo corretamente as informações. Porém, a imagem das gigantes saiu arranhada justamente por esse processo não ser transparente.

Agora, a escuta do Facebook se dará por meio de um programa de recompensas chamado Pronunciation, válido apenas nos EUA. O Pronunciation estará dentro do Viewpoints, app de pesquisa de mercado da rede social. Nele, o usuário terá que falar "Hey Portal", seguido do primeiro nome de algum amigo da lista de contatos. Para completar o programa, o processo deverá ser repetido até 10 vezes - em cada vez, as palavras deverão ser faladas duas vezes.

O Facebook afirma que as gravações não serão conectadas com informações do perfil da pessoa. E que só podem participar pessoas maiores de 18 anos com pelo menos 75 amigos.

Se a vontade de ganhar dinheiro passar por cima de preocupações com privacidade, não se anime. O pacote de gravações renderá 200 pontos dentro do Viewpoints e saques só podem ser feitos quando são atingidos 1.000 pontos. O Facebook avisa que os usuários poderão repetir o processo até cinco vezes, o que garante o mínimo necessário para o saque, mas o valor não é muito animador: US$ 5 a cada 1.000 pontos.