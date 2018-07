Lucy Nicholson/Reuters O Lyft é um dos principais rivais do Uber nos Estados Unidos

Você já deve ter passado por essa situação: depois de um dia longo de trabalho (ou uma noite na balada), tudo o que você quer é ir para casa em uma viagem tranquila e quieta. Ao entrar no carro, pedido por um aplicativo como Uber ou 99, porém, você se vê numa conversa longa que parece um primeiro encontro, com perguntas sobre profissão, idade e o que estava fazendo. Mas isso pode acabar em breve – ao menos, nos Estados Unidos.

Em entrevista ao site de tecnologia The Verge, um executivo do Lyft, maior rival do Uber nos EUA, admitiu que a ideia já passou pela cabeça da empresa. "É algo interessante. Já pensamos sobre isso", declarou Taggart Matthiesen, chefe de produto para carros autônomos da empresa. Algo como um "modo zen", para evitar conversas indesejadas e sorrisos amarelos.

Matthiesen, no entanto, preferiu focar no fato de que esse será um dos principais atributos dos carros autônomos: saber o que um passageiro deseja de uma viagem. "O carro sem motorista vai saber muito mais sobre você", disse. "Da temperatura que gosta dentro do carro até como prefere que sua viagem seja em cada hora do dia, indo para o trabalho ou voltando de uma festa, até mesmo reclinando o banco para seu nível de cansaço", declarou ele ainda.

Vale lembrar que hoje a Lyft é uma das muitas empresas testando carros autônomos. Avaliada em cerca de US$ 15 bilhões, a startup faz testes em parceria com a britânica Aptive em Las Vegas com veículos sem motorista. Por enquanto, a empresa está tentando criar seus próprios automóveis autônomos, ao contrário do Uber ou da Waymo, que trabalham com parcerias. Se seu projeto der certo, a Lyft pode ter papel de destaque na indústria dos veículos autônomos no futuro.