Hannah McKay/Reuters As corridas do Uber Comfort serão de 20% a 40% mais caras que as viagens do Uber X

O Uber lançou nesta terça-feira, 9, um novo serviço para atender os usuários que gostam de um conforto a mais nas corridas. Chamada de Uber Comfort, a nova função do aplicativo permite que você solicite um espaço extra no carro, escolha a temperatura ao seu gosto e até peça para o motorista ficar em silêncio durante a viagem – afinal, quem nunca quis uma viagem quieta para ir para casa em paz depois de um dia cansativo no trabalho?

Por enquanto, essa opção está disponível apenas em algumas cidades dos Estados Unidos e no Canadá. Só poderão fazer viagens no Uber Comfort os motoristas que tiverem avaliação acima de 4,85 estrelas. Esse conforto extra terá um preço: as corridas do Uber Comfort serão de 20% a 40% mais caras que as viagens do Uber X, que é o serviço “médio” do Uber.

Um porta-voz do Uber disse ao site TechCrunch que os motoristas do aplicativo reagiram bem à ideia do pedido de silêncio nas corridas. “Os motoristas dizem que essas novas preferências eliminam as expectativas das pessoas e os ajudam a oferecer o melhor serviço disponível”, disse a fonte. No aplicativo, a função de silêncio é descrita como “preferência de conversa”.

A ideia não é nova. Um executivo da Lyft, rival do Uber nos EUA, disse no ano passado que a empresa já pensou em criar um função “sem conversa” para corridas. “É algo interessante. Já pensamos sobre isso", declarou Taggart Matthiesen, chefe de produto para carros autônomos da Lyft, em entrevista ao The Verge. Algo como um "modo zen", para evitar conversas indesejadas e sorrisos amarelos.