Patrícia Cançado/Estadão Teste do Uber vai começar em 24 cidades dos Estados Unidos

O Uber está testando um novo algoritmo de ganhos para motoristas nos Estados Unidos, afirmou a empresa nesta sexta-feira, 25. O experimento vai permitir que os motoristas vejam pagamentos e destinos antes de aceitar uma viagem e aumentar os incentivos para os motoristas fazerem viagens curtas. O teste será feito em 24 cidades americanas.

As mudanças, que estão atualmente em programas-piloto, marcam as atualizações mais abrangentes do algoritmo de pagamento de motoristas do Uber em anos e ocorrem em um momento em que a empresa ainda tenta reconquistar os motoristas que saíram do app no início da pandemia. No período, as tarifas pagas pelos consumidores não serão afetadas pela escolha dos parceiros.

Os motoristas há muito exigem a capacidade de ver a tarifa e o destino antes de aceitar uma viagem, mas o Uber resistiu, dizendo que dar esse tipo de escolhas para os motoristas poderia resultar em trajetos pouco atendidos ou em possíveis discriminações de passageiros em bairros desfavorecidos.

O Uber já tem um programa semelhante na Califórnia, lançado em 2020. Mas a empresa disse que seu último projeto de tarifas nos Estados Unidos não estava relacionado à regulamentação dos trabalhadores temporários. O teste foi lançado em cidades do Texas, Flórida e Centro-Oeste, onde as reformas dos trabalhadores temporários não estão na agenda.

“O trabalho da gig work (economia informal) é muito competitivo, não apenas com a Lyft, mas com outras plataformas, e achamos que esse recurso realmente aumenta a competitividade de nossa plataforma em relação a outras”, disse Dennis Cinelli, chefe de mobilidade do Uber nos EUA e Canadá.

Cinelli disse que as mudanças na forma de ver as tarifas neste momento não afetariam os preços ao consumidor, acrescentando que as mudanças "não são características financeiras".

O Uber se recusou a comentar sobre o impacto financeiro das mudanças para a empresa, o que pode significar que ela terá que incorrer em custos mais altos para viagens mais curtas.

Cinelli disse que a empresa não viu nenhuma discriminação da parte motoristas na Califórnia desde que a política foi lançada em 2020.

"Caso contrário, não teríamos lançado neste momento", disse ele, acrescentando que o Uber tem a capacidade de desativar motoristas que recusam repetidamente viagens com base em corridas ou áreas de baixa renda.

Com esse primeiro piloto, fornecer aos motoristas detalhes de pagamento antecipado significa que a empresa também teve que reduzir os ganhos para viagens mais longas para evitar que os motoristas evitassem viagens curtas, disse Cinelli.

O Uber disse que os dados de algumas cidades, que já possuem esse modelo de visualização do pagamento, mostraram um aumento médio de 22% nos ganhos dos motoristas para viagens em que a distância até o local de retirada é maior do que a própria viagem.

As respostas dos motoristas foram mistas em alguns grupos online. Alguns reclamaram que o novo algoritmo parecia arbitrário e não permitia mais calcular o pagamento com base em uma base por milha (ou por km).

"Meus ganhos já foram destruídos pelos altos preços da gasolina e agora o Uber está tirando ainda mais dinheiro de mim em viagens longas", disse Kevin Hernandez, motorista do app que trabalha em Houston, Texas.

Outros motoristas em grupos online disseram que as informações antecipadas da tarifa permitiam que eles selecionassem apenas corridas com pagamentos mais altos, com vários motoristas compartilhando capturas de tela do aumento de ganhos desde que o algoritmo alterado foi lançado.

A expansão dependerá dos parceiros. “Se não estivéssemos vendo a atração e retenção de motoristas, não estaríamos expandindo (o teste) ainda mais”, disse Cinelli.