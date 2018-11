É possível pedir para o Google Assistant o podcast de notícias do Estadão

“Ok, Google. Ouvir notícias do Estadão”. Com esse comando de voz, a partir desta quinta-feira, 15, será possível acessar o conteúdo do Estadão por meio do Google Assistant, assistente de voz da gigante de tecnologia. Com a ferramenta, que está disponível em celulares Android, o usuário terá acesso ao podcast Estadão Notícias. Em celulares iOS, sistema da Apple, o Google Assistant está disponível via um aplicativo gratuito.

Emanuel Bomfim, editor de multimídia do Grupo Estado, diz que o projeto de podcast surgiu após pesquisas com ouvintes.

“Identificamos que o público queria um recorte mais analítico do noticiário do País. Por isso, contamos com comentários de especialistas e repórteres do Estadão sobre os principais assuntos do dia”, diz.

Acionado pelo dispositivo do Google, o Estadão Notícias aborda os aspectos mais relevantes da política e da economia, de segunda a sexta, às 6h. Cada programa tem, em média, 20 minutos de duração, com a curadoria de jornalistas especializados.

Lista. Segundo Bomfim, a expectativa é que, em breve, outros podcasts estejam disponíveis na plataforma. Na lista de conteúdos a serem adicionados, há o editorial do Estadão, dicas de lugares para comer, colunistas do jornal e da Rádio Eldorado, informações sobre esportes e comentários sobre as principais notícias de economia da semana.

Andrea Fornes, diretora de parcerias de mídia e livros do Google para a América Latina, ressaltou a importância da parceria. “O Grupo Estado, com sua excelente reputação em conteúdo de áudio, está trazendo ao Google Assistant um mix de conteúdos atualizados sobre o Brasil e o mundo. Para nós e para os usuários é, sem dúvida, uma parceria de muito valor”, disse. “Esse lançamento marca uma maneira inovadora para se consumir notícias.”

O uso da voz em smartphones é uma tendência forte em todo o mundo, sobretudo no Brasil – o segundo idioma mais usado no assistente de voz em celulares é o português brasileiro. Além disso, o País é o terceiro mais ativo no serviço do Google. Veículos estrangeiros como Wall Street Journal, The New York Times, The Economist e CNN, já oferecem conteúdo em inglês no assistente do Google.

No exterior, esses conteúdos podem ser acessados por meio das caixas de som conectadas, acionadas por voz. Nos EUA, esses dispositivos já estão presentes em uma em cada seis residências. Ainda não há data prevista para o lançamento dessa tecnologia no Brasil.