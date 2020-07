Reprodução/Google Nova caixinha conectada do Google, Prince ainda não tem data para chegar ao mercado

Uma nova caixa de som conectada do Google pode estar a caminho do mercado. Segundo o site especializado 9to5google, o novo item da família já tem modelo e nome: Nest Prince, em homenagem ao cantor americano e agora levando o nome da marca de dispositivos de casa do Google, Nest.

A caixinha conectada continua seguindo os padrões dos outros produtos, com revestimento de tecido, sem tela, e com algumas luzes de led. A diferença, no entanto, está na qualidade. O modelo é cotado para ter o melhor sistema de som da linha do Google, além de ser notavelmente maior que os anteriores — parecendo uma grande saboneteira, é verdade.

Nesta versão, segundo o 9t05google, também é possível fazer o emparelhamento do dispositivo com outros aparelhos, em um sistema estéreo, algo que já ocorre com o Google Home Max. A caixinha pode, ainda, ganhar mais cores além da cinza, mas ainda não está claro quantos serão os modelos que vão chegar ao mercado nem qual será o preço.