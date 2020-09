Facebook A ferramenta do Facebook também vai permitir a sincronização de detalhes dos perfis nas três plataformas

A integração entre Facebook, Instagram e Messenger está cada vez mais forte. A empresa de Mark Zuckerberg anunciou nesta terça-feira, 29, uma nova ferramenta, chamada de Accounts Center (centro de contas, na tradução do inglês), que permitirá que você poste um conteúdo ao mesmo tempo nas diferentes redes sociais do Facebook, além de uma opção de login único para as plataformas. O recurso começará a ser testado a partir desta semana.

Com a ferramenta, será possível, por exemplo, postar um Stories no Instagram e no Facebook simultaneamente. O recurso também vai permitir a sincronização de detalhes dos perfis nas três plataformas, como nome e foto.

Além disso, segundo a companhia, o sistema de transações financeiras Facebook Pay também será incluído no serviço até o final do ano — com isso, será possível inserir suas informações de pagamento uma vez e usá-las nas três plataformas. Recentemente, o Facebook vem investindo na área de compras online — exemplo disso é a ferramenta Instagram Shop, anunciada em agosto deste ano, que funciona como uma aba de compras personalizadas no app.

O anúncio do Accounts Center acontece em um momento de pressão antitruste contra a rede social. Em audiência no Congresso americano em julho, focada na discussão de concorrência desleal de gigantes de tecnologia, Mark Zuckerberg foi confrontado por documentos que mostram que o Facebook teve a intenção de comprar o Instagram para se proteger de competição no mercado.

Porém, o plano de integrar as diferentes plataformas da empresa não é novidade. Em janeiro de 2019, Zuckerberg disse ao jornal The New York Times que estava planejando a integração dos serviços de mensagem da companhia (WhatsApp, o Instagram e o Facebook Messenger).