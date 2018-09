Instagram Instagram lança ferramentas para anunciantes nos Stories e em Explorar

Desde esta terça-feira, 18, ficou mais fácil para os anunciantes do Instagram fecharem negócio com usuários da rede social. A partir de hoje, marcas poderão dar mais detalhes e colocar links para vender seus produtos na ferramenta de mensagens efêmeras (Stories), além da possibilidade de aparecer no canal de compras da aba “Explorar”.

Agora, quando você estiver conferindo os Stories de marcas será possível clicar na imagem e ver uma tag com os detalhes daquele produto. Depois, será possível acessar diretamente a página na internet para comprar o produto que está sendo mostrado na rede social. Essa ferramenta estava em testes desde junho deste ano, mas só ficou disponível para todos os usuários nesta terça.

O “Explorar”, nome dado aos canais temáticos criados em junho para fazer com que os usuários naveguem pelos seus interessem, passa a ter um canal dedicado a compras. Nele, além dos produtos de marcas seguidas pelo usuário na rede social, o algoritmo do Instagram fará sugestões com base em produtos de outras marcas conferidos pelos usuários.

Segundo a própria rede social, aproximadamente 90 milhões de usuários clicam nas fotos para saber detalhes de produtos oferecidos por marcas na plataforma. Mirando nesse público, há 25 milhões de empresas do mundo inscritas e com perfil profissional na plataforma.

Não é de hoje que o Instagram tem aumentado seus esforços para ver crescer suas receitas com anunciantes, mas isso tem se intensificado nos últimos meses quando o principal aplicativo do grupo, o Facebook, se envolveu em uma série de escândalos de privacidade de dados.