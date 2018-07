Reuters As prévias vão ter 90 segundos e querem te ajudar a escolher o que assistir

Às vezes, a tarefa mais difícil em assistir um filme ou uma série está no tempo gasto tentando decidir o que parece ser mais adequado ao momento. Para ajudar o usuário, a Netflix anunciou nesta terça-feira, 6, uma nova função: as prévias de vídeos, pequenos filmes com 30 segundos que vão mostrar "a trama, os personagens e o tom de cada título", como explicou a empresa em comunicado à imprensa.

Segundo o Netflix, "testes mostraram que as pessoas assistem a uma história por mais tempo durante o desenvolvimento dessa experiência". A nova função está sendo lançada nesta terça-feira para a maioria dos dispositivos compatíveis com a Netflix – celulares, tablets, computadores e videogames. Nas próximas semanas, TVs conectadas devem receber a função.

De acordo com o comunicado, a nova ferramenta deve ajudar a empresa no ano que vem – estão previstas mais de 400 atrações originais, divididas em mais de mil horas de conteúdo. "Sabemos que temos pouco tempo para conquistar a atenção de uma pessoa", diz a empresa.

Offline. As prévias são a segunda grande novidade no sistema do Netflix nos últimos dias – na semana passada, a empresa anunciou a liberação de alguma séries e filmes de seu catálogo para serem baixados pelos usuários e assistidos offline.

O conteúdo "baixável" pode ser encontrado , é possível encontrar algumas produções originais da plataforma, como Orange is the New Black e Narcos, série protagonizada pelo ator brasileiro Wagner Moura. Também estão disponíveis filmes como Um Corpo Que Cai e Pulp Fiction - Tempo de Violência e séries de emissoras americanas, como Breaking Bad e Mad Men.

Para baixar, basta clicar e esperar – é preciso ter espaço de armazenamento disponível no smartphone, no entanto. "Há mais [filmes e séries] a caminho", afirmou a empresa por meio de comunicado. Qualquer um dos planos oferecidos pela plataforma, que variam de R$ 22,90 a R$ 29,90, possuem a nova funcionalidade.