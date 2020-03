Reuters Nova função já está disponível na última atualização do app do Uber para motoristas

O Uber anunciou nesta quarta-feira, 4, uma nova função em seu aplicativo para motoristas no Brasil. Já disponível na última atualização do app, a ferramenta vai começar a enviar notificações ao motorista quando ele se aproximar do limite de 12 horas dirigindo em um único dia.

Caso atinja esse limite, o condutor será automaticamente desconectado e não poderá receber mais viagens. O período de "desligamento" durará seis horas – passado esse período, o motorista poderá ficar online novamente para receber chamadas.

Durante todo o dia, o ferramenta mostrará o tempo que o motorista está online e rodando, para que seja possível ter controle do tempo de jornada.

Segundo a empresa, em nota enviada à imprensa, o recurso visa aumentar a segurança no trânsito de motoristas e passageiros.

“Estamos investindo cada vez mais em soluções tecnológicas para proporcionar mais recursos de segurança na mobilidade urbana como um todo. Sabemos que a plataforma pode ter um impacto positivo na segurança do trânsito e este é principalmente um trabalho para prevenção”, afirmou Marcello Azambuja, diretor do Centro de Desenvolvimento Tecnológico da Uber no Brasil, em nota.