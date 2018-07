Reuters O prédio da Apple é um grande anel de vidro, que se assemelha a um disco voador, e pode ser um desafio para a movimentação interna. “Não é um prédio que maximiza a produtividade do escritório, mas cria um ícone”, disse Louise Mozingo, professora de arquitetura da Universidade de Berkeley, em entrevista à Reuters.

Quem vai ao Vale do Silício a passeio costuma colocar em sua rota as sedes de grandes empresas, como Google e Facebook. A Apple, no entanto, não fará parte desse roteiro turístico: em um encontro com acionistas, o presidente executivo da empresa, Tim Cook, disse que o Apple Park – nova sede com custo de construção de US$ 5 bilhões – não estará aberto para visitantes.

"O grande problema de abrir o prédio principal da Apple Park para visitantes é que temos tanta informação confidencial dentro dele...", disse Tim Cook. "E é basicamente minha maior tarefa hoje manter as coisas confidenciais."

Em sua declaração, Cook ecoou a opinião de Jonathan Ive, o designer chefe da Apple, que chamou o lugar – um campus cujo prédio principal parece um disco voador – de "nossa casa". "Não fizemos o Apple Park para outras pessoas. Eu sei como trabalhamos e as pessoas não", disse Ive, no ano passado.

Segundo Cook, mesmo quem tiver uma reunião na Apple não poderá explorar o local. Além disso, nada de se gabar no Instagram: as fotos de funcionários da Apple no novo prédio tem sido deletadas ou removidas da plataforma.

Loja. A Apple, no entanto, não está sendo absoluta quando diz que não permitirá visitantes no Apple Park. Há no local um centro de visitantes que combina uma loja, um café e um "santuário moderno" aos produtos e à história da Apple.

A loja, inclusive, tem produtos exclusivos como camisetas, cartões postais e até mesmo roupinhas para bebês.