Reuters/Bryan Snyder Apesar de ser chamado Office 2019, programa chegará ao mercado no segundo semestre de 2018

A Microsoft anunciou nesta terça-feira, 26, que lançará o Office 2019, próxima versão do pacote de produtividade Microsoft Office no final de 2018. O anúncio foi feito durante a conferência Microsoft Ignite, realizada nesta semana pela empresa em Orlando.

Como de costume, o pacote de produtividade terá programas como o processador de textos Word, o sistema de planilhas Excel, o programa de apresentação de slides PowerPoint e o gerenciador de emails Microsoft Outlook.

Além disso, o Office 2019 também terá uma versão corporativa do Skype, o Skype for Business, e é voltado especialmente para empresas e usuários que não usam o Office 365, serviço da empresa que une os programas do pacote Office com a conectividade da computação em nuvem. No Office 365, os arquivos são armazenados na nuvem, e não necessariamente no computador dos usuários.

"Inovação movida pela nuvem é um grande tema da Microsoft nessa semana, mas sabemos que essa é uma jornada cheia de considerações. O Office 2019 será um grande programa para quem sente que precisa manter seus aplicativos e arquivos em servidores", disse Jared Spataro, gerente geral para Microsoft Office, em um post no blog da empresa.

Segundo a Microsoft, o novo Office terá novos efeitos para quem trabalha com canetas digitais; já o Excel trará novas fórmulas e ferramentas para análise de dados, enquanto o PowerPoint ganhará efeitos de fusão e de animação em zoom. A empresa disse ainda que vai revelar mais detalhes do Office 2019 nos próximos meses.