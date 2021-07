Dado Ruvic/Reuters - 28/3/2018 Instagram é proibido para usuários menores de 13 anos de idade

Diminuindo a exposição de menores de idade na rede social, o Instagram anuncia nesta terça-feira, 27, que todas as novas contas de usuários 16 anos ou menos serão privadas por pré-definição, impossibilitando que terceiros possam ver o conteúdo publicado pelos adolescentes. A medida passa a valer a partir desta semana, junto com novas restrições de segmentação de anúncios para esse público e filtros para impedir que estranhos contatem esses perfis.

Até agora, ao criar conta na rede social, o jovem era perguntado se desejava ter uma conta pública, na qual o conteúdo pode ser encontrado em hashtags e na busca, ou privada, na qual novos seguidores precisam ser aprovados pelo dono do perfil. Agora, a primeira definição será de conta privada. Se o adolescente quiser tornar o perfil aberto, terá de fazer a alteração manualmente.

"Para os jovens que optaram por ter uma conta pública no Instagram, enviaremos uma notificação destacando os benefícios da conta privada e explicando como alterar as configurações de privacidade", explica a empresa em uma publicação no blog da rede social. "Continuamos dando aos jovens o poder de escolha, caso queiram mudar a configuração padrão para uma conta pública ou manter sua configuração atual como pública."

O Instagram afirma que, em pesquisas internas, oito em cada dez jovens escolhiam ter uma conta privada ao entrar na rede social.

O padrão de 16 anos será aplicado em todo o mundo, menos nos países da União Europeia, onde o teto será de 18 anos devido à legislação local. Atualmente, somente pessoas com mais de 13 anos podem criar perfis na rede social.

Privacidade na juventude

O Instagram também anunciou outras duas medidas para fortificar a privacidade dos adolescentes. A primeira diz respeito ao contato indesejado entre adultos desconhecidos e jovens. De acordo com a plataforma, perfis com "comportamento potencialmente suspeito" (isto é, adultos que podem ter sido recentemente bloqueados ou denunciados por um jovem) não conseguirão encontrar as contas desses menores de idade nas ferramentas de busca.

"Caso esses perfis encontrem contas de jovens pesquisando pelos nomes de usuário, serão impedidos de segui-las. Eles também não poderão comentar nas publicações de adolescentes e não verão comentários feitos por adolescentes nas publicações de outras pessoas", afirma o Instagram, acrescentando que desenvolve tecnologias para dificultar contatos indesejados com menores de idade.

A segunda mudança diz respeito ao consentimento dos jovens para o compartilhamento de dados com terceiros. A empresa alega que essa é uma decisão que deve ser feita em idade adulta.

De agora em diante, o Instagram, junto com o Facebook e o Messenger, irá filtrar a segmentação de anúncios específicos para jovens a partir da idade, gênero e localização — até então, assim como ocorre com adultos, materiais publicitários podem alcançar usuários com base em gostos pessoais detectados pelos algoritmos da plataforma.

Atualmente, publicidade é a fonte de maior receita do Facebook, empresa também dona do Instagram e WhatsApp.