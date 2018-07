REUTERS

A fabricante de carros Tesla disse ter recebido mais de 250 mil encomendas de seu novo sedan elétrico Model 3, apenas durante as primeiras 36 horas de reservas do automóvel, iniciadas na última sexta-feira, 1. Caso todas as reservas sejam, de fato, retornadas em vendas, a Tesla irá faturar um total de US$ 10 bilhões.

O Model 3 foi apresentado pelo fundador da companhia, Elon Musk, na última sexta. O sul-africano também afirmou que o carro está programado para entrar em produção no final de 2017, sendo vendido a um preço médio de US$ 42 mil — e que varia segundo os opcionais inclusos pelos clientes.

Por enquanto, os consumidores que se interessarem pelo sedan elétrico da Tesla podem apenas reservar um carro, pagando taxa de R$ 1 mil. Caso desista da compra, o consumidor perde o valor pago pela taxa, que é recebido pela fabricante.

O analista Brian Johnson disse que o grande número de reservas do Model 3 “prepara o terreno para uma oferta de ações” no final deste ano pela Tesla. Com isso, a empresa conseguiria investir na construção de fábricas e no desenvolvimento de produtos.

